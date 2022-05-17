SPOR Gökova kardeşlerden yelkende Türkiye rekoru

4 denizde toplam 1600 deniz milini 13 gün 15 saatte geçtiler

Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Kopilot uygulaması ile tüm yolculuklarını takip edenlere de açtı

İzzet NAZLI - Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye Turu rekorunu kırdılar.

2 Mayıs'ta Hopa'dan yola çıkan sporcular, İskenderun'daki bitiş noktasına 13 gün, 15 saatte ulaştı. Toplamda dört denizde yelken açan Gökova kardeşler, 1.600 deniz mili boyunca sadece rüzgar enerjisiyle karbon ayak izi üretmeden yol aldı. Motorsuz ve sadece rüzgar gücü ile Hopa'dan İskenderun'a ulaşan Gökova kardeşler, 16 gün hiç duraksız ve dış yardımsız gerçekleştirilmiş olan Türkiye Turu rekorunu da 13 gün, 15 saatle ellerine geçirdi. Bu sürede Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere 4 denizi aşan yelkenciler, bu rekor girişimiyle birlikte teknolojinin doğaya özen göstererek kullanılabileceğinin ve sürdürülebilirliğin de altını çizdi. Çevre dostu teknoloji vurgusu çerçevesinde iki kardeş, Turkcell Kopilot uygulaması ile tüm yolculuklarını takip edenlere de açtı.

ERGENEKON: DENİZE, DOĞAYA SON DERECE SAYGILI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE BİR SEYAHAT GEÇİRDİLER

Doğaya özen göstermek adına yakıt olmadan sadece rüzgar gücüyle ilerleyen Gökova kardeşler, ayrıca deniz suyunu arıtarak içme suyu elde etti. İkili, güneş panelleri ile ürettikleri enerjiyle çalışan Turkcell Superbox'lar sayesinde de kara ile bağlantı kurdu. Yolculuk boyunca çıkan atıklar ise kompost ile gübreye dönüştürüldü. Gökova kardeşleri karşılama töreninde düşüncelerini paylaşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Platinum ekibi olarak burada kırılan rekordan çok memnunuz. Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporu tüm gücümüzle destekliyoruz. Ülkemizde yelken sporunda başarılı Atilla ve Tolga Gökova kardeşlerin yaptığı bu rekor hem bizim için hem Türk sporu için oldukça anlamlı. Sporcularımız üstün gayretleriyle 16 günlük zorlu bu yolculuğu 13 gün, 15 saate indirdiler. Bunu yaparken de denize, doğaya son derece saygılı ve sürdürülebilir şekilde bir seyahat geçirdiler. Hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisi hem de yolculukları süresince atıkların yeniden dönüştürülmesiyle de bu yolculuğun oldukça önemli bir seyahat olduğuna inanıyoruz ve rekorun hayırlı olmasını diliyoruz. Böyle anlamlı mesajlar içeren bir organizasyonu rekorla taçlandırdıkları için Gökova kardeşlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"YENİ BİR REKOR KIRMAYI TEKRAR DENEMEK İSTİYORUZ"

Uzun yıllardır denizcilikle uğraşan Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, bu rekora ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirtirken, Atilla Gökova (39), "Çok zor bir yolculuktu ama hem destekçilerimiz hem de kendi özverimiz sayesinde verimli ve iyi bir sürede bitti. Dört mevsimin birkaç saat içinde yaşandığı günler ve anlar geçirdik. Bizler bu rekorun gelişmesini, bizden sonra başka bir sporcunun bu rekoru egale etmesini ve sonrasında yeni bir rekor kırmayı tekrar denemek istiyoruz" dedi.

Tolga Gökova (32) ise şunları aktardı: "13 gün, 15 saatte bu zorlu parkuru tamamladık. Bunu yaparken dış yardım almadan, sadece yelken ve rüzgar gücünden yararlandık. Önümüzdeki sene bu yola tekrar çıkma ihtimalimiz var ancak şimdilik bu rekorun keyfini çıkaracağız." (DHA)