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Gölcük'te satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Gölcük'te satranç turnuvası başladı

15.02.2022 16:02
Gölcük'te satranç turnuvası başladı

Gölcük'te 308 öğrencinin en iyi hamleleri yapmak için mücadele edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı.

Gölcük'te 308 öğrencinin en iyi hamleleri yapmak için mücadele edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı.

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, Gölcük'te 'Öğrenciysen' projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı. Gölcük Kongre Sarayı'nda başlayan ve 15-16-17 Şubat tarihlerinde çekişmeli müsabakalara sahne olacak turnuvada ilçede bulunan 36 okuldan 308 öğrenci mücadele edecek. Turnuvaya katılan öğrenciler, en iyi hamleleri yapabilmek için hünerlerini sergileyecek. Turnuva 3 ayrı kategoride düzenleniyor. 3 gün sürecek turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Turnuvanın öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Satranç turnuvasına katılan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyor, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve projelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Gölcük'te satranç turnuvası başladı
Gölcük'te satranç turnuvası başladı
Gölcük'te satranç turnuvası başladı

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Satranç Turnuvası, Gölcük Belediyesi, okullar, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölcük'te satranç turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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