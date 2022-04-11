Golfte heyecan sürüyor - Son Dakika
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Golfte heyecan sürüyor

11.04.2022 13:12
Golfte heyecan sürüyor

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'nın Nitra şehrinde düzenlenen SKGA Junior Tour'da U16 kategorisinde ikinci oldu.

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'nın Nitra şehrinde düzenlenen SKGA Junior Tour'da U16 kategorisinde ikinci oldu.

Golfte geçtiğimiz hafta sonunda ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlendi. Slovakya'da gerçekleştirilen turnuvada milli golfçü Deniz Sapmaz, ikinci olma başarısı gösterdi. Ayrıca Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu İstanbul Minikler 2'nci ayak müsabakaları da Marmara Akademi Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.

DENİZ SAPMAZ, SLOVAKYA'DA İKİNCİ OLDUSlovakya Golf Federasyonu tarafından Red Oak Golf Club'da organize edilen SKGA Junior Tour I WAGR, Slovakya'nın Nitra şehrinde yapıldı. 08 - 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, 3 ülkeden toplamda 79 oyuncu katıldı. Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Milli golfçü Deniz Sapmaz, U16 kategorisinde mücadele etti. Deniz Sapmaz, 54 çukur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda ilk raundu 74, ikinci raundu 81, final raundunu ise 79 gross skor ile tamamladı. Deniz Sapmaz toplamda 234 gross skorla, kendi kategorisinde yapılan müsabakaları ikinci olarak tamamladı.DENİZ SAPMAZ: ÇALIŞMALARIMA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİMTurnuva sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde ikincilik kupasını kaldıran Deniz Sapmaz, "Burada ikinci olduğum için çok mutluyum. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. Her zaman beni destekleyen başta aileme, Türkiye Golf Federasyonu'na ve kulübüm Ataşehir Golf Kulübü'ne teşekkür ederim" diye konuştu.TGF YEREL YILDIZLAR TURU MİNİKLER İSTANBUL 2'NCİ AYAK MÜSABAKALARI TAMAMLANDITürkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu İstanbul Minikler 2'nci ayak müsabakaları tamamlandı. Silivri'de yer alan Marmara Akademi Golf Sahası'nda oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul müsabakalarının 2'nci ayağında, Moda Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Ataşehir Golf Kulübü'nden A kategorisinde 24, B kategorisinde 26 sporcu mücadele etti. Oynanan turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Moda Golf Kulübü'nden Ömer Kodakoğlu 22 stableford skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Poyraz Arben Yılmaz 21 stableford skorla ikinci, Moda Golf Kulübü'nden Kuzey Odin Aydın 21 stableford skorla üçüncü, Klassis Golf Kulübü'nden Duru Taşkın 21 stableford skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Bade Yalçın 19 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Zeynep Koç 19 stableford skorla üçüncü oldu.Minik erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Arda Korel Güçlüer 19 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü'nden Aslan Kaan Bulut 16 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü' den Ali Efe Aydın 16 stableford skorla üçüncü, Ataşehir Golf Kulübü'nden Alya Dayanğan 26 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Duru Yıldız 23 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Nil Gümüşburun 21 stableford skorla TGF Yerel Yıldızlar Turu İstanbul Minikler 2. ayak müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı.

Turnuvada dereceye giren sporcular, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldılar.  TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 3'üncü ayak müsabakaları, 21 Mayıs Cumartesi günü Marmara Akademi Golf Sahası'nda oynanacak.


- İstanbul
Golfte heyecan sürüyor
Golfte heyecan sürüyor
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Slovakya, Nitra, Milli, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Golfte heyecan sürüyor - Son Dakika


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