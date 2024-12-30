Görele Belediyespor, Ortahisar\'ı Yenerek Galip Geldi

Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta maçında Görele Belediyespor sahasında Ortahisar Belediyespor'u 26-25 yendi.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi ekip 13-10 önde bitirdi.
İkinci yarısı çekişmeli geçen maçtan Görele Belediyespor 26-25 galip ayrıldı.
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