Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu - Son Dakika
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Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu

29.05.2022 14:09
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nın şampiyonu Boğaziçi ESK oldu.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nın şampiyonu Boğaziçi ESK oldu.

Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 8 ilden 14 takımın katılımıyla 26 Mayıs'ta Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu'nda başlayan Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nın son günü, 3'üncülük maçı ve final maçı ile sona erdi. TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı, Edeler GESK takımını 9-5 yenerek turnuvanın 3'üncüsü oldu. Finalde ise Kayseri GESK ile Boğaziçi ESK karşı karşıya geldi. Maçı, Boğaziçi ESK 11-6 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımların kupaları ve madalyaları verildi. Boğaziçi ESK şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un elinden alırken, ikinci Kayseri GESK'in kupasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, üçüncü TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı'nın kupasını Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı verdi.Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, 3 gün süren turnuvada çok güzel maçlar izlediklerini söyledi. Boz, "8 ilden 14 takımın 200 sporcuyla katıldığı, güzel, enerji dolu, heyecanlı, gönülden bizi gören sporcuları ağırlamaktan biz mutluluk duyduk. Bu hususta bizlere ciddi destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin beye, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'na ve Türkiye Görme Engelliler Derneği'ne teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon hazırladılar ve bizler de organizasyona elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve sağ salim sonunu gördük. Şampiyon takımı ve dereceye giren takımları tebrik ediyorum" diye konuştu.Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı, 3 gün turnuvada çok güzel maçlar oynandığını belirterek "Turnuvanın ilk gününden son gününe kadar bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen ise engellilere yönelik düzenlenen spor, kültür, sanat ve sosyal etkinliklere her zaman destek verdiklerini ve bundan sonra destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu - Son Dakika


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