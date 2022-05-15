Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş maçından notlar

15.05.2022 16:09
Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş geçen sene, aynı gün Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş geçen sene, aynı gün Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan etti. 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, 15 Mayıs 2021 tarihinde ligin son haftasında Göztepe'ye konuk olmuştu. Sarı-kırmızılıları, Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenen Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, geçen haftaki Fenerbahçe derbisine göre 4 farklı ismi sahaya sürdü. Beşiktaş'ta geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de yer alan Kerim Alıcı ve Halil Akbunar'ın yerine Murat Paluli ve Kahraman Demirtaş mücadele etti.


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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlandı Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlandı

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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