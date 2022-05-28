Göztepe'de Arslanagic yolcu - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Arslanagic yolcu

28.05.2022 12:31
Göztepe'de Arslanagic yolcu

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de takım bir bir dağılıyor.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de takım bir bir dağılıyor. Sezon içinde Ndiaye, Nwobodo, Burekovic ve Soner'le yollarını resmen ayıran Göztepe, stoper Dino Arslanagic'le de yol ayrımına geldi. Belçikalı defans oyuncusunun sezon bitiminde yönetime ayrılmak istediğini ilettiği, oyuncuya yurt dışından birçok teklifin geldiği ifade edildi.

Kurmayların da iyi bir gelir karşılığında Arslanagic'i gönderme kararı aldığı vurgulandı. Sezon başında Belçika'nın Gent takımından gelen 29 yaşındaki futbolcu, 32 Süper Lig maçında görev aldı. İstikrarlı bir tablo ortaya koyan Arslanagic, 2709 dakika süre alıp 2 kez fileleri sarstı. Göztepe, Arslanagic'in yanı sıra kadro dışı kalan kaleci İrfan Can, kaptan Halil Akbunar ve stoper Atınç Nukan'ı da satacak.


YORUMLAR
500
Göztepe'de geniş çapta değişim olacak Göztepe'de geniş çapta değişim olacak
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Arslanagic yolcu - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de Arslanagic yolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement