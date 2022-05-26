Göztepe'de geniş çapta değişim olacak - Son Dakika
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Göztepe'de geniş çapta değişim olacak

26.05.2022 11:33
Göztepe'de geniş çapta değişim olacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5 yıl sonra 1'inci Lig'e düşerek tamamlayan Göztepe'de kulübün devri için görüşmeler sürerken, mevcut yönetimin kulüp içinde ciddi bir revizyona gideceği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5 yıl sonra 1'inci Lig'e düşerek tamamlayan Göztepe'de kulübün devri için görüşmeler sürerken, mevcut yönetimin kulüp içinde ciddi bir revizyona gideceği ifade edildi. Kurumsal hafızayı korumak adına yalnız belli noktalarda çalışan kişilerin görevlerini sürdüreceği, diğer kalan idari kadro ve personellerle yolların ayrılacağı belirtildi.

Kulübün devir öncesi birçok çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı, kulüp içinde geniş çapta bir değişim olacağı kaydedildi. Devrin gerçekleşmesi durumunda yeni gelecek yönetimin daha rahat hamle yapabilmesi için böyle bir kararın alındığı da vurgulandı. Şu an için 4 şirketle temaslarını sürdüren Göztepe yönetiminin devir işlemleri için çalışmalarına devam ediyor.


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Göztepe'de görüşmeler hızlandı Göztepe'de görüşmeler hızlandı Göztepe taraftarı gurur tablosunda Göztepe taraftarı gurur tablosunda
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Son Dakika

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