Spor Toto Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak stoper Kahraman Demirtaş takımdan ayrıldı. Göz-Göz, sözleşmesi süren 28 yaşındaki oyuncunun vedasını resmi olarak duyurdu. Gurbetçi futbolcu geçen sezon Altınordu 'dan transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 26 maça çıktı. Göztepe yönetimi, takım küme düşünce sözleşmesi fesholup geçtiğimiz günlerde Meksika'ya transfer olan Arjantinli golcü Franco Di Santo'nun kulübe veda ettiğini de açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Göztepe'de Kahraman gitti - Son Dakika

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