Göztepe'de Kahraman gitti - Son Dakika
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Göztepe'de Kahraman gitti

24.06.2022 17:10
Göztepe'de Kahraman gitti

Spor Toto Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de yaprak dökümü sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak stoper Kahraman Demirtaş takımdan ayrıldı. Göz-Göz, sözleşmesi süren 28 yaşındaki oyuncunun vedasını resmi olarak duyurdu. Gurbetçi futbolcu geçen sezon Altınordu'dan transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 26 maça çıktı. Göztepe yönetimi, takım küme düşünce sözleşmesi fesholup geçtiğimiz günlerde Meksika'ya transfer olan Arjantinli golcü Franco Di Santo'nun kulübe veda ettiğini de açıkladı.

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİGöztepe'de yeni sezon hazırlıklarının takvimi belli oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak sarı-kırmızılılar, 2 günlük sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran'da çalışmalara başlayacak. İzmir'deki hazırlıklarını 8 Temmuz'da bitirecek Göztepe, 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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