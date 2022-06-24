Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu - Son Dakika
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Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu

24.06.2022 17:10
Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmana 29 Haziran'da çıkacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmana 29 Haziran'da çıkacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılı futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran Çarşamba günü yapılacak antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

İzmir'deki hazırlıklarını 8 Temmuz'a kadar sürdürecek takımın 11-24 Temmuz tarihlerinde ise Afyonkarahisar'da çalışmalara devam edeceği bildirildi.

Öte yandan futbolcular Kahraman Demirtaş ve Franco Di Santo ile yolların ayrıldığını da açıklandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu - Son Dakika
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