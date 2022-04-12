Göztepe, gözünü taliplere çevirdi - Son Dakika
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Göztepe, gözünü taliplere çevirdi

12.04.2022 13:13
Göztepe, gözünü taliplere çevirdi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını büyük ölçüde tüketen Göztepe, tamamen devir işlemlerine odaklandı.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını büyük ölçüde tüketen Göztepe, tamamen devir işlemlerine odaklandı. Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve 8 yıllık görevinin ardından başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil'in haziran ayına kadar Göztepe'yi resmen devredeceği kaydedildi. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ve inşaat firması sahibi Alim Emiroğlu'nun talip olduğu sarı-kırmızılılarda İstanbul'daki yabancı banka aracılığı ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Göztepe için yeni taliplerin de çıkması beklenirken, Sepil'in oldukça titiz davrandığı kaydedildi. Göztepe'yi emin ellere teslim etmek isteyen Mehmet Sepil'in tüm kişi ve firmaları çok detaylı bir şekilde incelediği öğrenildi. Vekaleten göreve gelen Murat Yazıcı'nın da görüşmelerde aktif olarak görev aldığı dile getirildi. Ayrıca yönetim kadro yapılanmasına da ağırlık verdi. Golcü Cherif Ndiaye'yi Çin ekibi Shangai Port'a satan Göztepe'de önümüzdeki sezon kalacak oyuncuların 6 maçta netlik kazanacağı, şartlar ne olursa olsun formanın hakkını verecek isimlerle yola devam edileceği gelen haberler arasında.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Sepil, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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