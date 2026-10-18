Göztepe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi, Miroshi 77'de ağları havalandırdı - Son Dakika
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Göztepe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi, Miroshi 77'de ağları havalandırdı

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Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. Konuk ekip, 24. dakikada Show'un kendi kalesine attığı golle öne geçti; Miroshi 77. dakikada farkı ikiye çıkarırken Berkan Kutlu 82. dakikada penaltıdan Kocaelispor'un tek golünü attı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Rivas), Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Dk. 58 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 85 Maglica), Agyei (Dk. 74 Baku), Sousa, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Aye)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+2 Anjorin), Miroshi (Dk. 90+2 Ege Yıldırım), Akonnor, Antunes (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 83 Armstrong), Juan (Dk. 83 Janderson)

Gol: Dk. 24 Show (Kendi Kalesine), Dk. 77 Miroshi (Göztepe), Dk. 82 Berkan Kutlu (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Sissoho, Dk. 90+3 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 76 Henrique, Dk. 79 Miroshi (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

57. dakikada Antunes'in sağ taraftan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın sert şutunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

66. dakikada Sousa'nın sol kanattan yerden sert gönderdiği pasta top savunmadan sekerek Agyei'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sissoho'nun ayağının dışıyla yaptığı ortaya iyi yükselen Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

77. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

81. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Göztepe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA
KocaelisporSporSon Dakika

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