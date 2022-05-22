Göztepe maçının ardından - Son Dakika
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Göztepe maçının ardından

22.05.2022 21:49
Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi 7-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi 7-0 yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Göztepe Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda oynamak futbolcular içinde zor oluyor. Zor bir maç oldu. Maçın içerisinde golü erken yiyince, futbolcuların direnci kırıldı. Daha sonra toparlamak zor oldu. Yapacak bir şey yok artık. Liginde son maçıydı. İnşallah yeni sene için bir yapılanma yapacağız" dedi.

MONTELLA: BİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE  LİGİ TAMAMLADIKAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Son 5 maça nazaran geçirdiğimiz güzel sezonu yakışan bir şekilde tamamladık. Bu süreç, aylar boyunca hayal kurduğumuz bir yolculuktu. Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim en doğru şekilde çalışmamıza fırsat, olanak sundu. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum sezon boyunca bizim ağlayıp, bizimle sevindiler. Bize yakışır bir şekilde ligi tamamladığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı."BURADA KALMAK İSTİYORUM"Takım ile sözleşmesi devam ettiğini söyleyen Montella, Adana Demirspor'da kalmak istediğini belirterek, "Ben kalmaya hevesli bir insanım. Beraber geliştirmeyi istediğimiz bir projemiz var. Başkanımızla ilerleyen günlerde görüşeceğiz ve bakış açımız aynı yolda devam ediyorsa Adana Demirspor'u geliştirip en iyi noktalara getirmeye çalışacağız. Burada kalmak istiyorum. Mutluyuz ve zevkle çalıştığımız noktadayız" diye konuştu."KULÜP OLARAK GALATASARAY'DAN HEDİYE BEKLİYORUZ" Yunus Akgün'ün kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a dönecek olmasıyla ilgili de konuşan Montella, "Yunus Akgün şu andan itibaren Galatasaray'ın futbolcusu. Adana Demirspor'da herkes tarafından karşılıksız sevilen birisi. Buradaki kararı Galatasaray verecektir ve her türlü karara saygı duyarız. Kulüp olarak da Galatasaray'dan hediye bekliyoruz. Bizim sayemizde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Eğer vermek isterlerse de 1 sene daha Yunus Akgün'ü görmek isteriz" şeklinde konuştu.

Takımda ki kiralık oyuncuların katkısının çok olduğunu belirten Montella, "Muric, Vargas ve Yunus'un katkısı ortada. Şimdi onlar gidecekler diye üzgünüz ama geri dönmek isterlerse de almak için hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

Göztepe maçının ardından
Göztepe maçının ardından
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım
Kaynak: DHA

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