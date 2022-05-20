Groenendijk: " Kazanmayı başaramadık" - Son Dakika
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Groenendijk: " Kazanmayı başaramadık"

20.05.2022 23:10

- Groenendijk: " Kazanmayı başaramadık" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını...

- Groenendijk: " Kazanmayı başaramadık"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk:

"Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, sezon içinde zorlu maçlara çıktıklarını bunlardan birinin Kayserispor olduğunu bir diğerinin ise bugün Galatasaray olduğuna dikkat çekti. Karşılarında sistem değişikliğine giden bir Galatasaray olduğunu kaydeden Groenendijk, "Baklava dizilimini tercih eden rakip vardı. Buda bizi açıkçası şaşırttı ilk yarı buna karşı önlem alamadık ikinci yarı nasıl oynamamamız gerektiğini çözdük. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İlk yarı Galatasaray daha iyi oynadı. İkinci yarı dengeli giden maç vardı. 2. yarı da gereksiz yenen bir gol var. Bu şekilde maç tamamlandı. Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık. Ancak yarın sabah uyandığımızda 16 maç yenilmezlik serimizin onuru ve gururu olacak. Kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini devam ettirdik. Bunu yarından itibaren anlayabiliriz. 3 puan isteyen bizdik ama başaramadık. Yaptığımız iş olağanüstü" diye konuştu.

"Tüm oyuncularımızı korumamız gerekiyor"

Kiralık olan Haji Wright, Fernando'nun takımdaki geleceği yönünde gelen soruya Groenendijk, "Tüm ekip olarak kalması taraftarıyız. Bunula ilgili çok çalışıyoruz. Tabi ki kadroyu korumak istiyoruz, güzel sezon yaşadık. Kanımca tüm oyuncuları korumamız gerekiyor" cevabını verdi.

"Devam ederiz"

Sözleşmeniz bitiyor mu Nuri Şahin'le devam edecek misiniz? sorusuna Groenendijk, şu cevabı verdi:

"Nuri Şahin'in uzun süreli kontratı var. Ekip olarak güzel iş yaptık. Takımı geliştirmek güzeldi. Devam edeceğimizi düşünüyorum, herhangi bir sıkıntı görmüyorum burada kalmam benim içinde büyük bir şans olur."

Groenendijk: Kazanmayı başaramadık
Groenendijk: Kazanmayı başaramadık
Groenendijk: Kazanmayı başaramadık
Groenendijk: Kazanmayı başaramadık

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Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Groenendijk: ' Kazanmayı başaramadık' - Son Dakika


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