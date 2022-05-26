Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı

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İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u finalde 1-0 yenen Roma, şampiyonluğa ulaştı. Maç sonrası büyük bir coşku yaşayan İtalyan ekibinde Mancini ile Gyan arasında yaşananlar gündeme oturdu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK SALLADI

Felix Afena-Gyan takım arkadaşı Gianluca Mancini'ye sarılarak şampiyonluk sevincini yaşamak isterken beklemediği bir tepki aldı. Mancini, Gyan'ı önce tokatlarken ardından futbolcuya yumruk salladı.

"CİDDİ DEĞİLDİ"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Felix Afena-Gyan, "Ciddi değildi ama ciddiye alanlar olmuş sosyal medyada. Aynı anda hem şakalaşıyoruz, hem de kavga ediyoruz. Mancini böyledir. Bu normal aramızda, ciddi bir şey yok." ifadelerini kullandı.