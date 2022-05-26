İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u finalde 1-0 yenen Roma, şampiyonluğa ulaştı. Maç sonrası büyük bir coşku yaşayan İtalyan ekibinde Mancini ile Gyan arasında yaşananlar gündeme oturdu.
Felix Afena-Gyan takım arkadaşı Gianluca Mancini'ye sarılarak şampiyonluk sevincini yaşamak isterken beklemediği bir tepki aldı. Mancini, Gyan'ı önce tokatlarken ardından futbolcuya yumruk salladı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Felix Afena-Gyan, "Ciddi değildi ama ciddiye alanlar olmuş sosyal medyada. Aynı anda hem şakalaşıyoruz, hem de kavga ediyoruz. Mancini böyledir. Bu normal aramızda, ciddi bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı - Son Dakika