Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı - Son Dakika
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Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı

26.05.2022 23:01

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olan Roma'da futbolcular Felix Afena-Gyan ile Gianluca Mancini arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. İtalyan ekibinde Mancini, şampiyonluğun ardından kutlamalarda kendisine sarılan takım arkadaşı Gyan'a tokat atıp ardından yumruk salladı. Görüntülerin günde olmasından sonra açıklama yapan Gyan, Mancini'nin kendisine şaka yaptığını açıkladı.

İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u finalde 1-0 yenen Roma, şampiyonluğa ulaştı. Maç sonrası büyük bir coşku yaşayan İtalyan ekibinde Mancini ile Gyan arasında yaşananlar gündeme oturdu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK SALLADI

Felix Afena-Gyan takım arkadaşı Gianluca Mancini'ye sarılarak şampiyonluk sevincini yaşamak isterken beklemediği bir tepki aldı. Mancini, Gyan'ı önce tokatlarken ardından futbolcuya yumruk salladı.

"CİDDİ DEĞİLDİ"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Felix Afena-Gyan, "Ciddi değildi ama ciddiye alanlar olmuş sosyal medyada. Aynı anda hem şakalaşıyoruz, hem de kavga ediyoruz. Mancini böyledir. Bu normal aramızda, ciddi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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