Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika
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Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama

23.05.2022 22:14
Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) gülle atmada altın madalya kazanan Ali Peker, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) gülle atmada altın madalya kazanan Ali Peker, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı.

Normandiya bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonu gülle atmada 20,23 metrelik derecesiyle birinci tamamlayan Peker için Banaz Belediye Kültür Sarayı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Burada davul ve zurnayla karşılanan Peker'e, hemşerileri sevgi gösterisinde bulundu.

Ali Peker, burada yaptığı konuşmada karşılama organizasyonunu düzenleyenlere teşekkür ederek, şampiyon olmanın ve özellikle Fransa'da Türk bayrağını dalgalandırmanın çok büyük onur olduğunu aktardı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise "Ali evladımız daha 16 yaşında olmasına rağmen ülkemize ve bizlere yaşattığı birçok başarı ile hem ilçemizde hem ülkemizde gençlerimize çok önemli bir örnek olmuştur. Başarılarının devamını diliyorum. Özellikle Ali Peker'in hocası Çağrı Oflaz'a ve ailesine de teşekkür ediyorum." dedi.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir de Ali Peker'i tebrik etti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gymnasiade 2022'de altın madalya kazanan Ali Peker'e memleketinde coşkulu karşılama - Son Dakika
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