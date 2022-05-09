Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti - Son Dakika
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Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti

09.05.2022 13:58
Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti

Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki, "gol makinesi" Erling Haaland, babası Alf-Inge Haaland'ın da formasını giydiği Manchester City ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk için gün sayan Manchester City, kadrosundaki "golcü" boşluğunu Erling Haaland ile doldurdu. City, 21 yaşındaki Haaland'ın transferi için Borussia Dortmund ile 75 milyon euro bedelle anlaşmaya vardı.

HAFTADA 600 BİN EURO KAZANACAK

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre, Dortmund'dan ayrılmak istediğini kulübüne ileten Haaland ardından dev kulüplerin kıskancına girdi.Manchester City, Dortmund'dan izin alıp görüştüğü oyuncuyla geniş bir sözleşmede uzun süren süreçte anlaştı. Hafta içerisinde serbest kalma maddesinin ödenip Manchester City'ye resmen katıldığı açıklanacak olan Haaland, yeni kulübünden haftada 600 bin Euro ücret alacak.

BABASI DA CİTY'DE FORMA GİYMİŞTİ

Eski Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City orta saha oyuncusu Alf-Inge Haaland'ın oğlu olan Haaland, kariyerine Norveç'te Bryne ve Molde'de başladı. ardından Ocak 2020'de Dortmund'a katılmadan önce Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile bir yıl geçirdi.

Dortmund'da 88 maçta 85 gol atan Haaland, Real Madrid, Barcelona, ?? Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibilerin devlerine ilgisine rağmen doğduğu topraklarda babasının formasını giydiği Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi seçti.

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