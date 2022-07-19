Haji Wright, FT Antalyaspor'da - Son Dakika
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Haji Wright, FT Antalyaspor'da

19.07.2022 21:44
Haji Wright, FT Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, ABD'li milli oyuncu Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, ABD'li milli oyuncu Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunu kırmızı-beyazlı takımda kiralık olarak tamamlayan golcü futbolcu ve kulübü SnderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı. Haji Wright, resmi imzayı FTA Antalyaspor'un Almanya kampında attı ve hemen ardından FTA Antalyaspor ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Geçen sezon 15 gol attı

2021-22 sezonunda FTA Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Haji Wright kendisini 3 yıllığına FT Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon çıktığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında 14, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise 1 gol olmak üzere toplamda 15 gol ve 3 asist yapan Haji Wright, 22'si ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında forma giydi ve bin 852 dakika kırmızı-beyaz forma ile mücadele etti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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