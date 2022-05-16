Hakan Bahadır: "Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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Hakan Bahadır: "Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum"

16.05.2022 17:04

- Hakan Bahadır: "Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum" Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu anıtlaştırdı.

- Hakan Bahadır: " Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu anıtlaştırdı. Törende bir konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "EuroLeague şampiyonluk kupasını ülkemize getiren Anadolu Efes'e bir kez daha, örnek olduğu için de ayrıca ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu anıtlaştırdı. Bahçelievler Koraç Kupası Meydanı'nda yükselen şampiyonluk heykelinin açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in kupasını, spor denilince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievler'de anıtlaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Bahadır sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün tarihi bir gün. Bu tarihi günü bizzat yazan kahramanlarımızla beraber olmak ve bu anı paylaşmak benim için gerçekten gurur verici. Türk basketbolunun güzide takımı, övünç kaynağımız, bayrağımızı uluslararası platformda gururla dalgalandıran Anadolu Efes'i, EuroLeague şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyor; Tuncay Özilhan başta olmak üzere, Başantrenörümüz Ergin Ataman ve sahada devleşen sporcularımızı yürekten kutluyorum. Anadolu Efes', Türk basketbolunun hem bugünü hem de geleceği. Dünden bugüne ve bugünden geleceğe taşınan, takım olma disiplininin, başarıya olan hırsın ve inancın, durmaksızın çalışmanın bir ürünü. Anadolu Efes, bu anlamda bir ekol ve çocuklarımıza, gençlerimize de örnek haline gelen bir okul. Sürdürülebilir bir başarı ve başarılara odaklanma; işte Anadolu Efes de bu. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan EuroLeague şampiyonluk kupasını ülkemize getiren Anadolu Efes'e bir kez daha, örnek olduğu için de ayrıca ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in şampiyonluk heykelinin üzerinde ise şu yazıt metni yer alıyor:

"Bu anıt, 31 Mayıs 2021 akşamı Almanya'nın Köln şehrindeki finalde EuroLeague Şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa'nın zirvesine yerleşen Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ve pandemi şartları gereği fiziksel olarak takımlarının yanında yer alamasalar da, desteklerini bir an olsun esirgemeyen Anadolu Efes taraftarlarına ithafen yapılmıştır."

Hakan Bahadır: Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum
Hakan Bahadır: Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum
Hakan Bahadır: Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum
Hakan Bahadır: Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Bahadır: 'Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum' - Son Dakika


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