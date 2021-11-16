Milan'le sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu sezon başında İtalyan devinin ezeli rakibi Inter'e imza atmıştı. Transfer sürecini anlatan milli futbolcu, Milan cephesini kızdıracak açıklamalarda bulundu.
433'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milan'da iyi sezonlar geçirdim. Orada halâ çok arkadaşım var. Kariyerimde yeni bir meydan okuma istediğim için Inter'e gitmeye karar verdim. Harika bir kulüp, geçen sezon ligi kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar" ifadelerini kullandı.
Inter'den övgüyle bahseden milli futbolcu, "Nasıl bir seçim yaptığımın farkındayım. Ama bu hayat. İleriye bakmalısın ve geriye bakmamalısın. Inter'in her zaman harika bir takım olduğunu biliyordum, derbilerde genellikle Milan'ı yeniyorlar" dedi.
Son Dakika › Spor › Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek - Son Dakika Spor