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Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek

16.11.2021 19:31

Sezon başından Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak giden Hakan Çalhanoğlu, eski takımının taraftarlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. Milli futbolcu, Inter'in harika bir kulüp olduğunu belirtirken, "Derbilerde genellikle Milan'ı yeniyorlar" dedi.

Milan'le sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu sezon başında İtalyan devinin ezeli rakibi Inter'e imza atmıştı. Transfer sürecini anlatan milli futbolcu, Milan cephesini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR KULÜP"

433'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milan'da iyi sezonlar geçirdim. Orada halâ çok arkadaşım var. Kariyerimde yeni bir meydan okuma istediğim için Inter'e gitmeye karar verdim. Harika bir kulüp, geçen sezon ligi kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"DERBİLERDE GENELLİKLE MILAN'I YENİYORLAR"

Inter'den övgüyle bahseden milli futbolcu, "Nasıl bir seçim yaptığımın farkındayım. Ama bu hayat. İleriye bakmalısın ve geriye bakmamalısın. Inter'in her zaman harika bir takım olduğunu biliyordum, derbilerde genellikle Milan'ı yeniyorlar" dedi.

Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek

Hakan Çalhanoğlu, İtalyan, Milli, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek - Son Dakika
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