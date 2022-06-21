Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak

21.06.2022 23:16

Geçtiğimiz sezon başarılı performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu. Bu transfer için takas formülünü devreye sokan Fransız ekibi, Inter'e Georginio Wijnaldum'u önerdi.

Yeni sezonda mutlak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen Paris Saint-Germain transferde çarpıcı hamlelere hazırlanıyor. Fransız ekibinin son olarak gündemine Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu aldığı belirtildi.

PSG, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

Aksam.com.tr'nin Calicomercato'dan aktardığı habere göre; Paris Saint-Germain, geçen sezon Milan ile bu sezon da Inter ile çok başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak istiyor.

WIJNALDUM'U TAKASTA KULLANACAKLAR

Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında, PSG'nin bu transfer için Inter'e bu sezonun başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum'u da içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika


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