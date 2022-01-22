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Hakan Çalhanoğlu yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor

22.01.2022 10:39
Hakan Çalhanoğlu yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor

Merkez orta sahalar arasında şut pasında 5 büyük ligin en iyisi-Milinkovic-Savic, ofansif 1'e 1'de ilk sırada-Anahtar pasta Lovro Majer dikkat çekiyorSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Avrupa'nın 5 büyük liginde sezonun yarısından fazlasını geride bıraktığımız bu dönemde İtalya Serie A ekiplerinden...

-Merkez orta sahalar arasında şut pasında 5 büyük ligin en iyisi

-Milinkovic-Savic, ofansif 1'e 1'de ilk sırada-Anahtar pasta Lovro Majer dikkat çekiyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Avrupa'nın 5 büyük liginde sezonun yarısından fazlasını geride bıraktığımız bu dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligin merkez orta saha oyuncuları arasında birden fazla istatistikte yakaladığı ortalamalar ile zirvede yer alıyor.

271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un hazırladığı raporlarda İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligde merkez orta saha oyuncuları arasında en iyi oyuncu konumunda yer alıyor. 5 büyük ligin merkez orta sahaları karşılaştırıldığında Hakan Çalhanoğlu, "Comparisonator Index" parametresinde 90 dakika başına aldığı 488.8 puan ile lider durumda. Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen Lovro Majer 415.5 puan, Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich 396.4 puan, Liverpool'dan Naby Keita da 376.6 puan ile liglerinin en iyileri konumunda yer bulunuyor.

ŞUT PASINDA DA ZİRVEDE HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, "Şut Pası" parametresinde de lider durumda bulunuyor. 90 dakika başına verdiği 2.75 şut pası ile Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligin merkez orta saha oyuncuları arasında zirvede. Leicester City'den Youri Tielemans 2.08, Bochum'dan Eduard Lowen 2.04, Rennes'den Lovro Majer 1.89, Real Madrid'ten Toni Kroos 1.44 şut pası ile kendi liglerinde bu alanda ilk sırada bulunuyor.

MILINKOVIC-SAVIC, OFANSİF 1'E 1'DE İLK SIRADA

"Kazanılan Ofansif 1-1" parametresinde, Comparisonator verilerine göre 90 dakika başına yakaladığı 7.19 ortalama ile merkez orta sahalar arasında Avrupa'nın 5 büyük liginin lideri konumunda Lazio'nun başarılı orta sahası Sergej Milinkovic-Savic var. Bu parametrede dikkat çeken diğer isimler ise 7.10 ortalama ile Bundesliga lideri olan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, 6.51 ortalama ile LaLiga lideri olan Real Sociedad'lı Mikel Merino. Bu alanda Fransa Ligue 1'in zirvesinde 5.82 ortalama ile Strasbourg forması giyen Ibou Sissoko yer alırken, Premier Lig'de ise ilk sıranın sahibi 5.74 ortalama ile Chelsea'nin Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic oldu.

ANAHTAR PASTA LOVRO MAJER DİKKAT ÇEKİYOR

"Başarılı Anahtar Pas" parametresinde, 90 dakika başına yakaladığı 1.33 ortalama ile Avrupa'nın 5 büyük liginin merkez orta sahalar arasında lideri bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rennes'ten Hırvat orta saha Lovro Majer. Majer'e en yakın oyuncular ise Leicester City'den 1.19 ortalama ile Premier Lig lideri Youri Tielemans ve 1.09 ortalama yakalan Inter'den Serie A lideri Nicolo Barella. Barcelona'nın dünya futboluna sunduğu genç yıldız adayı Gavi 0.70 ile LaLiga'nın, Mainz 05 forması giyen Jae-Sung Lee ise 0.90 ile Bundesliga'nın bu alanda en iyi merkez orta saha oyuncusu durumunda bulunuyor.


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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milli oyuncu, Rennes, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor - Son Dakika Spor


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