Hakan'ın başarılı performansı kazanmaya yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Inter'i son 15 dakikada yendi

Inter ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi İngiliz devi 2-0 kazandı.

SALAH NOKTAYI KOYDU

Karşılaşma boyunca iki takım da net fırsatları değerlendiremezken Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bir şutu direkten döndü. Inter'in baskıyı artırdığı dakikalarda Liverpool teknik direktörü Klopp yaptığı hamlelerle ibreyi takımının lehine çevirirken Kırmızılar aradığı golü 75. dakikada Firmino'yla buldu. 83. dakikada Salah skoru artırdı ve maç 2-0 sona erdi.

RÖVANŞ 8 MART'TA

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter'i 8 Mart'ta Anfield Road'da konuk edecek. Kırmızılar'a çeyrek final bileti için bu maçta beraberlik yetecek.