Hakan Karaahmet: "Beşiktaş beraberliğiyle düşme hattından uzaklaştık" - Son Dakika
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Hakan Karaahmet: "Beşiktaş beraberliğiyle düşme hattından uzaklaştık"

18.04.2022 01:03
Hakan Karaahmet: "Beşiktaş beraberliğiyle düşme hattından uzaklaştık"

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Beşiktaş maçının ardından, yaptığı açıklamada düşme hattından uzaklaştıklarını söyledi.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Beşiktaş maçının ardından, yaptığı açıklamada düşme hattından uzaklaştıklarını söyledi.

Beşiktaş'a karşı gol yemeden alınmış bir beraberliğin önemli olduğunu ifade eden GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Beşiktaş alınan puan çok değerli olmuş oldu. Bugün seyirci rekoru kırılmış oldu. Bu stat yeni açıldı. Cumhurbaşkanımız sayesinde yapılmış bir stattı. Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Bu statlar dolmadığı zaman hiçbir şeye yaramıyor. Bugün ilk defa Beşiktaş'a karşı 20 bin seyirci vardı. Bugün nasıl bir şölen olduğunu hep beraber izledik. Tüm Giresunlulara ve bizi izleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Ben olduğum sürece hoca hep burada"

GZT Giresunspor'un düşme hattından iyice uzaklaştığına da dikkat çeken Karaahmet, "Bizim açımızdan her hangi bir olumsuzluk düşünülmüyordu. Düşen kulüplerin başkanları da futbolcuları da emek veriyor. Giresunspor o hattan iyice uzaklaştı. Hoca konusunda hep söylüyorum. Ben olduğum sürece hep burada. Kendisine de söylüyorum. Futbolda Anadolu kulüplerinin hoca değiştirme lüksü olmamalı. Giresunspor da burada örnek bir kulüp. Her başkan ve yönetim kurulu hoca değiştirmekte özgür. Biz Hakan hocamıza güveniyoruz. Elindeki kadroyla ne yapacağını biliyor. Kulübe karşı inanılmaz bir katkısı var. İnşallah hocamızla devam edeceğiz. Son iki haftadır çıkış yakalayan Beşiktaş vardı. Yenilmememiz bizim için çok önemliydi. Sahadaki arkadaşlarımız ne yapabilirse onu yaptı ve doğru yaptılar" diye konuştu. - GİRESUN

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Hakan Karaahmet, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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