Hakan Keleş: "Sezon başındaki hedefimize ulaştık" - Son Dakika
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Hakan Keleş: "Sezon başındaki hedefimize ulaştık"

30.04.2022 00:40

Hakan Keleş: "Sezon başındaki hedefimize ulaştık" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Birçok sıkıntı çekmemize rağmen sezon başı koyduğumuz hedefimize ulaşmış olduk" dedi.

Hakan Keleş: "Sezon başındaki hedefimize ulaştık"

GİRESUN - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Birçok sıkıntı çekmemize rağmen sezon başı koyduğumuz hedefimize ulaşmış olduk" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. faftasında GZT Giresunspor, evinde Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk. Kazandık ve bugün 3 puan çok önemliydi. Çünkü ligde kalmayı garantileyecektik. Oyuna iyi başladık ve golü bulduk. Goller de bulabilirdik. İlk yarı farkı daha çok açabilirdik. 2-0 bulduktan sonra skoru korumanın psikolojiyle sıkıntılar çektik ama sonuçta taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şekilde iyi oynadılar. Müthiş bir fedakarlık vardı. Eksik oynamamıza rağmen, sıkıntılar çekmemize rağmen sezon başı koyduğumuz hedefimize ulaşmış olduk. Mutluyuz. Mahcup olmadığımız için ve Giresun halkına mahcup olmadığımız için mutluyuz. Sözler vermiştik. Ligde kalacağız diye. Onları da mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Alt ligden çıkıp biraz sıkıntılara rağmen ligde kalmak bizim için iyi oldu. İnşallah daha güzel adımlarla ileriye dönük çalışmalar yapacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Tabii lig bitmedi. 3 tane maç daha var. Şimdi de onlara hazırlanacağız. Bayram öncesi taraftarımıza hediye olmuş oldu. Adana Demirspor da iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Avrupa yolunda başarılar diliyorum" dedi.

"Bu gece rahat bir uyku uyuyacağız"

Süper Lig'de kalmayı garantilediklerini belirten Keleş, üzerinden büyük bir yük kalktığını söyledi. Keleş, 1O kadar zorluk vardı ki, kolay değil. Şimdi mutluluğu yaşayalım. Zorlukları dışarıya fazla yansıtmamaya çalıştık. Bir takımdan 6 yabancının girmesi kolay değil. Ama içeride karakterli oyuncular vardı ve sahip çıktılar. Verdiğimiz görevi yerine getirdiler. Müthiş disiplin içerisinde oynadılar. Karagümrük maçında da bitirebilirdik ama 1-0'dan sonra gevşemenin verdiği şeyle kaybettik. Ama içeride seyircimizin önünde galip gelmek bizi mutlu etti. Çok sıkıntılar çektik ama inşallah bayramla beraber barışlar sağlanır. İnşallah bayramda küs kalınmaz. İnşallah sorunlarımızı çözeriz. Omuzlarımızda inanılmaz bir yük vardı. Başkanımızla beraber çok rahatladık. Kolay değil. Çok zorluklar aştık. İnşallah bu gece rahat bir uyku uyuyacağız" şeklinde konuştu.

(RÖ-ME-MA-Y)

Hakan Keleş: Sezon başındaki hedefimize ulaştık
Hakan Keleş: Sezon başındaki hedefimize ulaştık
Hakan Keleş: Sezon başındaki hedefimize ulaştık
Hakan Keleş: Sezon başındaki hedefimize ulaştık

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Sezon başındaki hedefimize ulaştık' - Son Dakika


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