Halaand rekoru kırdı! Premier Lig'de gol rekoru el değiştirirken, eski rekor sahibi Andy Cole: Rekorlar kırılmak için var - Son Dakika
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Halaand rekoru kırdı! Premier Lig'de gol rekoru el değiştirirken, eski rekor sahibi Andy Cole: Rekorlar kırılmak için var

21.05.2023 11:22

Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atma rekorunu Norveçli golcü Erling Haaland kırarken, eski rekor sahibi Andy Cole genç yetenek hakkında açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki yıldızın bu başarısının tesadüf olmadığını belirten Cole, "Rekor konusunda neden hayal kırıklığına uğrayayım? Rekorlar kırılmak için var ve açıkçası umurumda değil" dedi.

Şampiyonluğu garantileyen Manchester City'nin golcüsü Haaland, İngiltere Premier Ligi'nde çıktığı ilk 33 maçında 36 gol atarak tek bir sezonda 34 gol atan Manchester United efsanesi Cole'nin rekorunu kırmayı başardı.

"UMURUMDA DEĞİL"

Norveçli yıldız hakkında konuşan 51 yaşındaki eski oyuncu, Haaland'a son dokuz aydaki başarılarından dolayı övgüler yağdırarak Manchester City'de bu başarının çok daha kolay olduğuna da dikkat çekti. Cole, "Rekor konusunda neden hayal kırıklığına uğrayayım? Rekorlar kırılmak için var ve açıkçası umurumda değil. Artık rekorumu başkası aldı ve Haaland konusunda adil olmalıyız diye düşünüyorum. Bence o, kesinlikle mükemmel bir forvet olduğunu gösterdi" dedi.

"BU KADAR GOL ATMASINA ŞAŞIRMADIM"

City'nin oyun kalitesine de değinen eski futbolcu, "Manchester City takımında gol atmak zorunda olduğunuz için bu kadar çok gol atmasına şaşırmadım. Çok fazla şans yaratıyorlar ve gerçekten yapmanız gereken tek şey son vuruşu yapmak ve muhtemelen bir sezonu 20 golle bitirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Halaand rekoru kırdı! Premier Lig'de gol rekoru el değiştirirken, eski rekor sahibi Andy Cole: Rekorlar kırılmak için var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halaand rekoru kırdı! Premier Lig'de gol rekoru el değiştirirken, eski rekor sahibi Andy Cole: Rekorlar kırılmak için var - Son Dakika
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