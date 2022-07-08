Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı - Son Dakika
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Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı

08.07.2022 20:08

Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Kaptanına veda eden Spor Toto 1. Lig ekibi yaptığı paylaşımda, "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil... Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal." denildi.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de kaptan Halil Akbunar, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

"ÇÜNKÜ AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL..."

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil... Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal." ifadelerine yer verildi.

Göztepe'den duygusal veda paylaşımı! Halil Akbunar, Westerlo'ya resmen transfer oldu
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Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı - Son Dakika
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