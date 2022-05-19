Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

19.05.2022 17:01
Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Haliliye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Basketbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Haliliye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Basketbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Haliliye Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Liselerarası Basketbol Turnuvası düzenlendi. Gençlerin sağlıklı ve düzgün ortamlarda spor yapması, sporla tanışması hedefiyle düzenlenen turnuvada 16 okul ve 192 öğrenci yarıştı. Sabiha Özlek Kapalı Spor Salonunda yoğun katılımla gerçekleşen turnuva kıyasıya mücadelelere sahne olurken, final heyecanı 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramında yaşandı. Düzenlenen final müsabakaları ile kızlar takımında Urfa Spor Lisesi, erkekler takımında ise Şanlıurfa Fen Lisesi birinci olan liseler oldu. Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, çok sayıda öğrenci ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen törende derece alan öğrencilere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Kupa töreninde konuşan Canpolat, her alanda sporcuya ve gençlere destek verdiklerini belirterek, "Haliliye Kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte gençlerimize, okullarımıza yönelik birçok müsabaka düzenliyoruz. Basketbol turnuvası düzenleyelim dedik. Hem kızlar kategorisinde hem de erkekler kategorisinde 16 takımımız, 192 sporcumuz burada yarıştı. Bizim gönlümüzde hepsi birince oldu. Tabi bu müsabaka, skorlar önemlidir. Hem kızlar kategorisinde hem erkekler kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncülerimiz oldu. Biz her alanda olduğu gibi Haliliye Belediyesi olarak sporcularımızı, okullarımızı, öğrencilerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Hem spor alanında hem de eğitim öğretimde yıl boyu desteklerimiz devam edecek. Bugün turnuvamıza katıldınız, ben hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası açıklama yapan öğrenciler ise sporcunun ve gençliğin yanında olan Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Tören, turnuvada mücadele eden öğrencilerle toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - ŞANLIURFA

Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

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Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, basketbol, Haliliye, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haliliye'de 19 Mayıs turnuvasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika


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