Haliliye'de geleceğin dev adamları yetişiyor - Son Dakika
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Haliliye'de geleceğin dev adamları yetişiyor

02.03.2022 15:54
Haliliye'de geleceğin dev adamları yetişiyor

Haliliye Belediyesinin gençleri sporun birleştirici gücüyle yarınlara hazırlamak için açtığı ve geleceğin dev adamlarının yetiştiği basketbol kursu, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Haliliye Belediyesinin gençleri sporun birleştirici gücüyle yarınlara hazırlamak için açtığı ve geleceğin dev adamlarının yetiştiği basketbol kursu, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Haliliye'de sağlıklı nesil yetiştirme gayreti ile çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açtığı kurslarda gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, gençlerin gelişimlerine katkı sağlıyor.

12-16 yaş grubuna yönelik düzenlenen basketbol kursu ise Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda devam ediyor. Spor alışkanlığı edinmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için basketbol kursuna katılan öğrenciler, geleceğin iyi sporcuları olmak için çalıştıklarını ifade ediyor. Kursiyerler, kendilerine sunulan imkandan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kış spor okullarının çeşitli branşlarda devam ettiği kaydedilirken, "444 22 63" numaralı iletişim merkezinden bilgi alınabileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA

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basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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