Halterde 6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Halterde 6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu

12.04.2022 13:35
Halterde 6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen sene düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda +81 kilo koparmada gümüş madalya kazanan Fatmagül Çevik, 6 ay sonra yarıştığı bu kategoride dünya şampiyonu ilan eldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen sene düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda +81 kilo koparmada gümüş madalya kazanan Fatmagül Çevik, 6 ay sonra yarıştığı bu kategoride dünya şampiyonu ilan eldi.

Isparta'da dokuz yıl önce hobi olarak haltere başlayan 17 yaşındaki Fatmagül Çevik, önce Türkiye şampiyonu, ardından Avrupa şampiyonu oldu.

Son alarak 12 Ekim 2021'de Suudi Arabistan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda koparmada 95 kiloyla gümüş, silkmede 108 kiloyla bronz madalya kazanan Çevik, toplamda da bronza madalyaya ulaştı.

Organizasyonda koparma kategorisinde şampiyon olan Kazakistanlı sporcunun derecesi, vücudunda yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle iptal edilince, Fatmagül Çevik 6 ay sonra ilk sıraya yükselip, bu kategoride dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, halteri çok sevdiğini belirterek, aylar sonra gelen şampiyonluk haberiyle mutlu olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'da da madalya için mücadele ettiklerini anlatan Çevik, "Dünya ikincisi olmuştum ancak dünya şampiyonu olan Kazak sporcuda yasaklı madde çıktığı için şampiyonluğu elinden alındı. Türkiye Halter Federasyonundan beni aradılar ve şampiyon olduğumu söylediler. Tarif edilmez bir duyguydu benim için. Anlatılmaz, yaşanır. Ailem de çok gururlu." şeklinde konuştu.

Çevik, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda tekrar altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini, 2024 Paris Olimpiyatları için kota alıp, orada da dereceye girmeyi hedeflediğini aktardı.

Antrenörü Ferit Şen de yeni şampiyonluklar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya şampiyonu olduğunu öğrendiğimizde çok sevindik. 9 yıldır çok zorlu şartlarda çalıştık. Fatmagül hedefler koyarak çalıştığı için başarılı oldu." şeklinde konuştu.

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Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan, Gümüş Madalya, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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