Haluk Levent Can Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Haluk Levent Can Olimpiyat Hedefinde

Haluk Levent Can Olimpiyat Hedefinde
08.06.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Haluk Levent Can, Los Angeles 2028 için Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda altın arıyor.

Milli sporcu Haluk Levent Can, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında dövüş sporlarıyla ilgilenmeye başlayan Haluk Levent Can, kick boks, muaythai ve wushu branşlarında ringe çıktı.

17 yaşında boksa yönelen Haluk Levent, bu yıl Dünya Boks Federasyonu tarafından Litvanya'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren turnuvada birinci oldu.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla hazırlıklarını sürdüren 23 yaşındaki Haluk Levent, 10-15 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Dünya Boks Challenge Turnuvası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak olimpiyat yolunda şansını yükseltmek istiyor.

Haluk Levent Can, AA muhabirine, 2019 yılında başladığı boksta kısa sürede çok yol katettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın formasını giydiğini belirten Haluk Levent, "6 yaşından itibaren dövüş branşlarının içerisindeyim. Çok kavgacı ve enerjik bir çocuktum. Beni dövüş branşlarına yönlendirdiler. Ben de çok sevdim. Şimdi milli takım adına ter döküyorum. Hedefim büyük. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz." dedi.

Milli takımla hazırlıkların güzel şekilde devam ettiğini anlatan Haluk Levent, şunları kaydetti:

"Kendimi boksta çok daha yetenekli hissediyorum. Hedefim Çekya'da şampiyon olduktan sonra Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmak. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum ama milli takımdaki performansım iyi olduğu için hocalarım bana şans verdi. Litvanya'da şampiyon oldum. Şimdi bir kez daha şans verdiler, Çekya'ya gideceğim. Orada da şampiyon olursam Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak istiyorum. Amacım ringe girdiğimde her zaman kazanmak, ülkemi iyi temsil etmek. En azından 'Bizim çocuk iyi dövüştü, yüreğini koydu' desinler."

İstanbul Beykent Üniversitesi Yeni Medya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Haluk Levent, hem eğitiminde hem de ringlerde başarılı olmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haluk Levent, Los Angeles, Milli Takım, kastamonu, Eğitim, Dünya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haluk Levent Can Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:57:10. #7.13#
SON DAKİKA: Haluk Levent Can Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.