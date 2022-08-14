Volkan Gökçek, 10'da 10 yaptı - Son Dakika
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Volkan Gökçek, 10'da 10 yaptı

14.08.2022 23:16
Volkan Gökçek, 10'da 10 yaptı

Hamburg'da ringe çıkan Türk boksör Volkan Gökçek, Macar rakibi Gabor Gorbics'i 78-73'lük hakem kararıyla yenerek 10. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Hamburg'da ringe çıkan Türk boksör Volkan Gökçek, Macar rakibi Gabor Gorbics'i 78-73'lük hakem kararıyla yenerek 10. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Hamburg'da ringe çıkan Türk boks kulübü EC Boxing'in sporcusu Volkan Gökçek, Macar Gabor Gorbics ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Gökçek, 78-73'lük hakem kararıyla maçı kazanmasını bildi. Hamburg'da bulunan EC Boxing tesislerinde gerçekleştirilen galada, sporcusunun performansından oldukça memnun olduğunu belirten EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Uzun bir ring molası yaşayan Volkan'ın, 78-73'lük hakem kararıyla maçı kazanması ringe ara verdiği dönemde azimle çalıştığını gösteriyor. Rakip üst kilodan gelmesine rağmen sporcumuz onu üstün bir performansla geçmeyi başardı. Mesafeyi çok iyi korudu ve sekiz raunt boyunca rakibine ringi dar etti. Volkan'ın bu başarısını gördükten sonra daha büyük maçlara çıkması gerektiğini düşünmeye başladım. Kulübümüzün diğer boksörü Igor Shevadzutskiy, güçlü rakibi Kevin Johnson'u puanla geçerek kalitesini ispatladı. İki hafta sonra yeniden bir gala düzenleyeceğiz. Orada ağır sıkletteki starımız Viktor Faust ringe çıkacak. Amacımız boksörlerimize ihtiyaçları olan maçları ayarlayarak dünyanın zirvesine çıkmalarını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Boksörlerim dünyanın zirvesine hazır"

EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer ise boksörlerinin performanslarından memnun olduğunu vurgulayarak, "Bu gece yine ringde fırtınalar estirdiler. Verdiğim tüm taktikleri eksiksiz olarak sahaya yansıtarak, muhteşem başarılara imza attılar. Önümüzde daha büyük maçlar var o yüzden karşılaşmanın ertesi günü yeniden ve daha azimli bir şekilde antrenmanlara devam edeceğiz" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da 26 yaşındaki genç yetenek Volkan Gökçek'in bugüne kadar çıktığı 10 maçın hepsini kazanarak, yenilgisizlik serisini sürdürdüğünü ve altı maçını da nakavtla kazandığını ifade etti. - HAMBURG

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Kaynak: İHA

Ceylan Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Gökçek, 10'da 10 yaptı - Son Dakika

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