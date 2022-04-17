Samsunspor-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Samsunspor-Eyüpspor maçının ardından

17.04.2022 23:14
Samsunspor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Eyüpspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ve oyuncuların taktiksel olarak verdikleri görevi yerine getirdiğini aktardı.

Maçın her iki yarısında da bol pozisyona girdiklerini ancak son dokunuşları yapamadıklarını anlatan Çapa, "Attığımız birinci golden sonra mutlaka oyunu soğutmamız gerektiğini söyledim ama maalesef bunu yapamadık. Devre arasında Kayamba ile sol kanadı daha iyi kullanmamız gerektiğini ifade ettim ve 2-1 öne geçtik. Sonrasında kendi kalemizde ilginç gol oldu." dedi

Çapa, oyuncu değişiklikleri konusunda geç kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fofana 15. dakikada adale sakatlığı yaşadığı ve ondan sonra oyuncu değişikliğine gidecektik ama oyuncumuz devam etmek istedi. Sürekli onun için oyuncu değişikliği için beklemek zorunda kaldık. Vukan Savicevic'in uzun zamandır sakatlığı vardı. 90 dakikayı nasıl tamamlar diye bekledik. Onun için oyuncu değişikliğinde biraz geç kaldık. Şimdi ne söylesek fayda etmeyecek çünkü skor 2-2. Bu skordan mutlu değiliz. Oyun anlamında oyuncularıma söyleyecek söz bulamıyorum çünkü kapasitelerinin üzerinde gayret gösterdiler. Ancak skor anlamında çok üzüldük. Son haftalara geldikçe, hedeflerden uzaklaştıkça taraftarlarımızın tepki göstermesi gayet normal. Play-off ile puan farkımız 7 ama biz sonuna kadar devam edeceğiz. Şansımızın hala devam ettiğini söyleyebilirim."

Hamzaoğlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, play-off bölgesindeki rakipleriyle aralarındaki puan farkını koruduklarını belirterek, "Samsunspor'un içinde bulunduğu durum itibarıyla bizim için zor bir maçtı. Biz de son 2 haftadaki oyunumuzu ortaya koyamadık. Bunda Samsunspor'un çok arzulu başlamasının payı vardı. Her ne kadar zor geçmiş olsa da bütün olumsuzlukları yaşamış olsak da 1 puan sevindirici. 3 puanla ayrılıp ilk 2 şansımızı daha da güçlendirmek isterdik ama şimdi uzak bir hedef gibi oldu. Önümüzdeki maçlardan maksimum puanı çıkarıp, sezon sonu durumumuza bakacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçta iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "İki defa geriden gelip beraberliği yakaladık. Üzüntümüz, Rodrigues'i kaybettik. Onu riske ettik ama tekrar sakatlandı. Riske ettik çünkü bu sezonda bu maçtan daha önemli başka bir müsabaka yoktu diye düşünüyorum. Rodrigues şimdi 1-2 maç bizle olamayacak. Onu da bir an önce aramızda görmek istiyoruz. 1 puana seviniyoruz. Keşke 3 olsaydı ama Samsunspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Samsunspor ile Eyüpspor'un 6. randevusu Samsunspor ile Eyüpspor'un 6. randevusu Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Eyüpspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 Eyüpspor: 2

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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