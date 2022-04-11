Hamza Hamzaoğlu: "Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir" - Son Dakika
Üye Girişi

Hamza Hamzaoğlu: "Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir"

11.04.2022 23:52

- Hamza Hamzaoğlu: "Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir" Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e çıkmaları durumunda hedeflerine ulaşmış olacaklarını söyledi.

- Hamza Hamzaoğlu: "Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e çıkmaları durumunda hedeflerine ulaşmış olacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçın ardından değerlendirmelerde bulunarak, "Geçen haftaki galibiyetten sonra Altınordu'ya karşı kazanmak istiyorduk. Buradan alacağımız 3 puan, bizim için play-off şansımızı daha da güçlendirecekti. Maalesef beraberlikle ayrıldık. Aslında maça da iyi başladık. İlk yarı oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe hiç fırsat vermeden pozisyonlar bulmaya çalıştık. Oyunun kontrolünü elimizde tutup, son dakikalarda golü de bulduk. 2. yarıya da kötü başlamadık aslında ama bir anlık konsantrasyon eksikliği basit top kaybı, duruş hatası, kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyordu ve kalemizde golü gördük. O golün şokunu atlatamadan 2. golü gördük. 2-1 mağlup duruma düştükten sonra bu maçı çevirebilmek için oyuncularımın her şeyini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için önemli. 2-2'yi yakaladık, belki 3'ü de bulabilirdik. Ama 2-2 ile maçı bitirdik. Altınordu'yu tebrik ediyorum. Takım olarak bana göre, iyi genç oyunculara sahipler. Hüseyin hocayı da tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz puanları bundan sonraki haftalarda toplamaya çalışacağız. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olursak hedefimize ulaşmışız demektir. Bunun için 2 yol var, biri play-off diğeri ilk 2. İkisi için de şansımızı zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu: Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir
Hamza Hamzaoğlu: Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir
Hamza Hamzaoğlu: Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir

YORUMLAR
500
Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz bir üst lige çıkmak' Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz bir üst lige çıkmak' TBMM Başkanı Şentop: 'Balkanlar'da Müslüman demek, Türk demek, Türk demek, Osmanlı demektir' TBMM Başkanı Şentop: 'Balkanlar'da Müslüman demek, Türk demek, Türk demek, Osmanlı demektir' MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız? MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız?

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir' - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 00:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: Hamza Hamzaoğlu: "Süper Lig'e çıkarsak hedefimize ulaşmışız demektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement