Hanna Klimets, Kuzeyboru'da - Son Dakika
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Hanna Klimets, Kuzeyboru'da

04.04.2022 12:12
Hanna Klimets, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off oynayacak Kuzeyboru'nun rakibi Galatasaray oldu. İlk maç 8 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak. İkinci maça ise 11 Nisan Pazartesi günü İstanbul ev sahipliği yapacak.  Kuzeyboru'nun yeni sezon anlaştığı 24 yaşında Hanna,1.86 boyunda ve Atlas Barsu,  Uralochka-NTMK, Dinamo Moskova, Roma takımlarının formasını giydi.


Hanna Klimets, Kuzeyboru'da
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İtalya Serie A, Nisan, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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