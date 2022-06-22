Hatayspor, Cengiz Demir ile anlaştı - Son Dakika
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Hatayspor, Cengiz Demir ile anlaştı

22.06.2022 14:13
Hatayspor, Cengiz Demir ile anlaştı

Hatayspor, Antalyaspor'dan Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Antalyaspor'dan Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara önem verirken, bonservisi Antalyaspor'da olan ve geçtiğimiz yıl Akhisarspor'da forma giyen Cengiz Demir ile 3-1 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki savunma oyuncusu 2. Lig takımlarından Akhisarspor'da 16 maçta forma giyerken takımına gol ve asist katkısında bulunamadı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreni ile Cengiz Demir Hataysporlu oldu.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Cengiz Demir" ifadelerine yer verildi.

Genç defans oyuncusu Antalyaspor U-19, U-21 takımlarında forma giyerken, daha sonra 2. Lig takımlarından Bodrumspor ve Akhisarspor takımlarının formasını giydi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Cengiz Demir ile anlaştı - Son Dakika

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