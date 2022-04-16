Hatayspor-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

16.04.2022 16:24
Hatayspor-Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili, "Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. İki takım da çok güzel mücadele etti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili, "Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. İki takım da çok güzel mücadele etti." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay'a puan ve puanlar almaya geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya 3 puan için çıktıklarını aktaran Çalımbay, "Maalesef 1 puan aldık. Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. İki takım da çok güzel mücadele etti. Biz kadromuzu da değişik bir şekilde çıkardık. Çok güzel de pozisyonlarımız vardı ama bir tanesinden yararlanabildik. Bu sıcakta, atmosferde, karşımızdaki takım da iyi bir takım, alınan 1 puan hakikaten iyi." diye konuştu.

Önlerinde kupa maçı bulunduğunu anımsatan Çalımbay, Hatay'da sıcak havada oynanan karşılaşmanın kupa maçı öncesi avantaj sağlayacağını kaydetti.

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Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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