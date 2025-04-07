Heliski Kaçkar Dağları'nda 20. Yılını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Heliski Kaçkar Dağları'nda 20. Yılını Tamamladı

Geniş Video İzle

Kaçkar Dağları'ndaki Heliski etkinliği, 20. yılını kutlayarak sona erdi. 300'e yakın sporcu katıldı.

07.04.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kaçkar Dağları'ndaki Heliski heyecanı sona erdi

RİZE - Kaçkar Dağları'nda 20. yılını dolduran Heliski'nin bu sezonki macerasında sona gelindi.

Kaçkar Dağları'nda bu yıl 20.'si düzenlenen Heliski etkinliklerine yurt içinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 300'e yakın sporcu katılım sağladı. Katılımcılar geçen yıllarda olduğu gibi yine helikopter kayağına yoğun bir ilgi gösterdi. Dünyanın en elit sporlarından biri olan ve Türkiye'de sadece Kaçkarlar'da yapılan Heliski için öncesinde belirlenmiş bölgelerin zirvesine sporcular bırakılıyor. Sporcular, daha sonra el değmemiş bölgelerden kayarak karın tadını çıkartıyor.

Bu yıl 7 Ocak tarihinde start veren Heliski, 5 Nisan itibarıyla sona erdi. Heliski Operasyon Sorumlusu Celal Özkan, yaptığı açıklamada, "Yoğun ve hareketli bir sezon geçirdik. Bol kar yağışı oldu, kar kalitesi çok iyi olduğu için gelen misafirler memnun bir şekilde buradan ayrıldı. İlk defa gelen misafirlerimiz de oldu. Haftanın şart ve koşulları güzel olduysa misafirlerimizin buraya gelip de memnun olmama ihtimali çok düşük. Bu sene ortalama 300'e yakın misafirimiz oldu. Sezon bir hafta erken bitti, yeterli rezervasyon olmadığı için. Ocak - Şubat ayları çok hareketli geçtiği için 2026 rezervasyonları bu yılın başında açıldı. Heliski bu sene 20. yılını kutladı. 20. yıl anısına misafirlere özel hediyeler verildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Havacılık, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Heliski Kaçkar Dağları'nda 20. Yılını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

12:55 Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
12:18 İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
12:00 Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
09:52 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor
19:16 İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
19:06 Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
18:37 Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
18:10 Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
18:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 13:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: Heliski Kaçkar Dağları'nda 20. Yılını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement