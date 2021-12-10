Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Hatayspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Tokat Gençlik (Üçevler)

17.00 Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)

12 Aralık Pazar:

18.30 Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor (Porsuk)

13 Aralık Pazartesi:

13.00 Spor Toto- Antalyaspor (THF)

Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları dışında sezonun ilk yarısı tamamlanmıştı.