Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19'uncu, Kadınlar Süper Lig'de ise 15'inci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
20 Mart Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik- Antalyaspor (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Hatayspor (Beşirli)
21 Mart Pazartesi:
16.00 Eskişehir Ormanspor- Spor Toto (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig:
Yarın:
13.00 Yeni Mahalle Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (GMK Atatürk)
14.00 Araç Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Araç)
15.00 Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele 13 Şubat)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Antalya Anadoluspor (Porsuk)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor (Merkez)
20 Mart Pazar:
17.00 Yalıkavakspor-EGO Spor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kadınlar Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı da 23 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Kaynak: AA
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