Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 21'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 26'ıncı hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Ligi:
Yarın:
14.00 Tekirdağspor- Antalya Anadoluspor (Marmara Ereğlisi)
15.00 Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Görele 13 Şubat)
17.00 EGO Spor- Konyaaltı Belediyespor (THF)
18.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Merkez)
Erkekler Süper Ligi:
22 Mayıs Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
16.00 Mamak Belediyespor- Hatayspor (Mamak Başak)
16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)
18.15 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş (Süleyman Seba)
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