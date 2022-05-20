Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol: Haftanın programı

20.05.2022 14:33
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 21'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 26'ıncı hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 21'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 26'ıncı hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Ligi:

Yarın:

14.00 Tekirdağspor- Antalya Anadoluspor (Marmara Ereğlisi)

15.00 Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Görele 13 Şubat)

17.00 EGO Spor- Konyaaltı Belediyespor (THF)

18.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Merkez)

Erkekler Süper Ligi:

22 Mayıs Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 Mamak Belediyespor- Hatayspor (Mamak Başak)

16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

18.15 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş (Süleyman Seba)

YORUMLAR
500
Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinciliği Beşiktaş elde etti Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Marmara Ereğlisi, Hentbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement