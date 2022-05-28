Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika
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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

28.05.2022 16:46
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Beşiktaş'ı 39-37 yenen Spor Toto finale yükseldi.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Beşiktaş'ı 39-37 yenen Spor Toto finale yükseldi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Spor Toto karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-11 tamamlandı. Temponun düşmediği ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın normal süresi 27-27 beraberlikle bitti. Karşılıklı sayılarla geçen uzatmaların sonunda 39-37 skorla üstünlük sağlayan Spor Toto, ilk finalist oldu.

Spor Toto, yarınki final karşılaşmasında, Beykoz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor eşleşmesinin galibiyetle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın başlıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika
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