Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Beşiktaş'ı 39-37 yenen Spor Toto finale yükseldi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Spor Toto karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-11 tamamlandı. Temponun düşmediği ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın normal süresi 27-27 beraberlikle bitti. Karşılıklı sayılarla geçen uzatmaların sonunda 39-37 skorla üstünlük sağlayan Spor Toto, ilk finalist oldu.

Spor Toto, yarınki final karşılaşmasında, Beykoz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor eşleşmesinin galibiyetle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.