Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

21.05.2022 19:38
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 yenen Kastamonu Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Tekirdağspor- Antalya Anadoluspor: 80-10

Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-31

Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 27-27

EGO Spor- Konyaaltı Belediyespor: 19-34

Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-28

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Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Hentbol, Spor, Son Dakika

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