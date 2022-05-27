Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak - Son Dakika
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Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak

27.05.2022 18:54

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Sakarya'da yarın başlayacak.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Sakarya'da yarın başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de Beşiktaş, Spor Toto, Eskişehir Ormanspor ve Beykoz Belediyespor yer alacak.

Organizasyonun ilk günü yarın Beşiktaş ile Spor Totosaat 14.00'te, Beykoz Belediyespor ve Eskişehir Ormanspor ise saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla organizasyon sona erecek.

Dörtlü final öncesi düzenlenen basın lansmanında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her hafta bir organizasona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şehir olarak bundan mutluluk duyduklarını aktaran Yüce, dörtlü finalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakarya'nın ortak olduğu organizasyonlar sayesinde "Spor şehri" ve "Bisiklet şehri" unvanları aldığını anlatan Yüce, Dörtlü Final maçlarının da en iyi şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Takım kaptanları şampiyonluğa inanıyor

Eskişehir Ormanspor Takım Kaptanı Ramazan Döne, yeni kurulan bir ekip olduklarını aktardı.

Geçen sene Süper Lig'e çıktıklarını belirten Ramazan Döne, "Kulübün yapılanmasında Avrupa kupası hedefi koymuştuk ve bunu başardık. Ayrıca ilk seneye rağmen kupada Dörtlü Final'e kaldık. Önemli iki tane eksiğimiz var. Buraya gelirken ciddi bir sakatlık yaşadık Ama biz buradaki takım arkadaşlarımızla yarın ve inşallah finale kalırsak pazar günü iyi mücadele edip, kupayı kazanmak istiyoruz. Buradaki tüm takımlara başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Takım Kaptanı Ozan Arifoğlu, ligin en iyi dört takımının Sakarya'da olduğunu ifade etti. En iyi oyunculardan kurulu bir atmosferde yer aldıklarını dile getiren Arifoğlu, "Yarın Spor Toto ile oynayacağız. Çok zorlu bir rakip. Geçen senenin lig şampiyonu. Bu sene biz şampiyonuz. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Beykoz Belediyespor Takım Kaptanı Çağlayan Öztürk, ligin en üst seviyedeki dört takımının Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele vereceğini belirterek, "Eminim hentbol adına güzel günler geçireceğiz. İyi olan kazansın." açıklamasında bulundu.

Spor Toto Takım Kaptanı Alp Eren Pektaş ise ligde şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Bazı sakatlıklar yaşadıklarını anlatan Alp Eren Pektaş, "Ligi kupayla kapatmak istiyoruz. İyi maçlar olacağını düşünüyorum. Ligin en iyi 4 takımı arasında, umarım iyi ve özellikle sakatlıksız bir Dörtlü Final olur." şeklinde görüş belirtti.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarın başlayacak

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Kaynak: AA

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