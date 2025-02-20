Hentbolda Süper Lig Maç Programı Açıklandı

Spor

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 18'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Şubat Cumartesi:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

23 Şubat Pazar:

16.00 Görele Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (13 Şubat Spor Salonu)

16.00 Adasokağı- Üsküdar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

24 Şubat Pazartesi:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

Erkekler Süper Lig

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Celal Atik)

23 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

24 Şubat Pazartesi:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)

26 Şubat Çarşamba:

17.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Öte yandan Beşiktaş- Rize Belediyespor maçının tarihi henüz açıklanmadı.