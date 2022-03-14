Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika
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Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

14.03.2022 16:31
Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadınlarda çeyrek finalin ilk maçları 6 Nisan, ikinci karşılaşmaları 12 Nisan'da oynanacak. Erkeklerde ise ilk maçlar 31 Mart, rövanş mücadeleleri ise 5 Nisan'da yapılacak.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:

Erkekler

1. maç (31 Mart)

Beykoz Belediyesi-Antalyaspor

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Orman Spor

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor

2. maç (5 Nisan)

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor

Eskişehir Orman Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş

Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto

Kadınlar

1. maç (6 Nisan)

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor

Kastamonu Belediyespor- Tekirdağ Spor

Yalıkavak Spor-Görele Belediyespor

2. maç (12 Nisan)

Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

EGO Spor-Yenimahalle Belediyespor

Tekirdağ Spor-Kastamonu Belediyespor

Görele Belediyespor-Yalıkavak Spor

YORUMLAR
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, 31 Mart, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika


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