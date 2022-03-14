Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı - Son Dakika

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadınlarda çeyrek finalin ilk maçları 6 Nisan, ikinci karşılaşmaları 12 Nisan'da oynanacak. Erkeklerde ise ilk maçlar 31 Mart, rövanş mücadeleleri ise 5 Nisan'da yapılacak.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:
Erkekler
1. maç (31 Mart)
Beykoz Belediyesi-Antalyaspor
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Orman Spor
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor
2. maç (5 Nisan)
Antalyaspor-Beykoz Belediyespor
Eskişehir Orman Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş
Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto
Kadınlar
1. maç (6 Nisan)
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor
Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor
Kastamonu Belediyespor- Tekirdağ Spor
Yalıkavak Spor-Görele Belediyespor
2. maç (12 Nisan)
Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
EGO Spor-Yenimahalle Belediyespor
Tekirdağ Spor-Kastamonu Belediyespor
Görele Belediyespor-Yalıkavak Spor
Kaynak: AA
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