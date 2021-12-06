Üye Girişi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88 - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

06.12.2021 16:02
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Kuanitra Holingsvorth, Yeliz DoğanHATAYSPOR: Deje Ellenberg 30, Maddalena Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Ökten 10, Kalani Brown 24, Ayşegül Aladağ, Büşra Akgün, Elif Emirtekin 9, Gökçe Doğan, İdal Yavuz, Melis Lafatan1'İNCİ ÇEYREK: 22-19 DEVRE: 52-363'ÜNCÜ ÇEYREK: 72 - 58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Hatayspor'u ağırlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, rakibine 86-88 yenildi.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Yasin Kahraman, Sinem Ataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kolunda servet taşıyor! Mesut Özil'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı 17:38 Kolunda servet taşıyor! Mesut Özil'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı
El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti 17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak 15:32 Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Son Dakika Haberleri
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
16:47 Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!
16:37 Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı
16:23 Sedat Peker gözaltına alındı! El Cezire iddia etti!
16:15 Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!
16:13 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı
16:08 Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!
Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak         
17:40
Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı         
17:34
Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı         
17:23
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi         
15:55
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 17:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement