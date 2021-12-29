Üye Girişi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

29.12.2021 20:09
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Polat Parlak, Niyazi Yasin Kahraman, Burak DurmuşGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 11, Eda Şahin, Merve Aydın 4, Davis 13, Krajisnik 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Gizem Başaran Turan 10, Berna ŞahinElazığ İl Özel İdare: Pulliam 17,...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Polat Parlak, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Durmuş

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 11, Eda Şahin, Merve Aydın 4, Davis 13, Krajisnik 15, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 5, Gizem Başaran Turan 10, Berna Şahin

Elazığ İl Özel İdare: Pulliam 17, Melike Yalçınkaya 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Vintsilaiou 12, Modiri 5, Esma Çelen Türk 1, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu 2

1. Periyot: 22-10

Devre: 31-20

3. Periyot: 42-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 58-43 yendi.

YORUMLAR
500

Yasin Kahraman, Gizem Başaran, Merve Aydın, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi         
20:26
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
20:13 Real Madrid'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
20:05 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı
19:48 İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın
19:46 Fenerbahçe'nin yıldızına şaşırtan talip
19:14 Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı
19:05 2. Lig ekibi Ankaraspor Türkiye Kupası'ndan elendi
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 20:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement