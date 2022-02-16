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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.02.2022 16:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Onur Sönmez, Mehmet Burak AnlatıcıÇankaya Üniversitesi: Derin Yaya 13, White 6, Dikaioulaku 10, Prince 13, İnci Güçlü 6, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat 12, Fatma Aleyna Cengizhan, Melike Tuğba Oral 2, Tuğçe MuratFenerbahçe Safiport: Manolya...

Salon: Ankara

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Onur Sönmez, Mehmet Burak Anlatıcı

Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 13, White 6, Dikaioulaku 10, Prince 13, İnci Güçlü 6, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat 12, Fatma Aleyna Cengizhan, Melike Tuğba Oral 2, Tuğçe Murat

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 7, Sabally 20, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 17, Iagupova 18, Hartley 12, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 2, Ayşe Yılmaz, Tuğçe Canıtez 15

1. Periyot: 20-32

Devre: 39-52

3. Periyot: 46-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 102-62 mağlup etti.

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Mehmet Burak, Onur Sönmez, Prince, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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