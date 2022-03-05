ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92 - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92

05.03.2022 16:04
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92

SALON: Antakya HAKEMLER: Tolga Edis, Benhür İrcel, Berk KurtulmuşHATAYSPOR: Aaryn Wiley 25, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 12, Büşra Akgün, Bahar Çağlar 15, Vasiliki Louka 6, Bilge Kasacı, Jazmine Jones 4, Elif Emirtekin, Simge ŞekerÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Şevval Akalan, Melis...

SALON: Antakya

HAKEMLER: Tolga Edis, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş

HATAYSPOR: Aaryn Wiley 25, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 12, Büşra Akgün, Bahar Çağlar 15, Vasiliki Louka 6, Bilge Kasacı, Jazmine Jones 4, Elif Emirtekin, Simge ŞekerÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Şevval Akalan, Melis Talay 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Sinem Ataş 2, Kuanitra Holingsvorth 4, Tiffany Hayes 27, DeWanna Bonner 22, Esra Ural Topuz 14, Jasmine Thomas 10, Nika Baric 5, 1'İNCİ PERİYOT: 15-25İLK YARI: 34-443'ÜNCÜ PERİYOT: 45-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, parkeden 92-62'lik galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya Tiffany Hayes, DeWanna Bonner, Asena Yalçın, Jasmine Thomas ve Kuanitra Holingsvorth 5'i ile başlayan ÇBK, ABD'li yıldızı Hayes'in 14 sayı kaydettiği ilk çeyreği 10 sayı farkla 25-15 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip ikinci periyotun hemen başında farkı 4 sayıya kadar indirse de ribaundları toplayarak hızlı hücum eden misafir takım, skoru 44-34'e getirip soyunma odasına moralli gitti. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ve üst üste bulduğu basketlerle farkı 26 sayıya çıkaran turuncu-lacivertliler, maçın son bölümüne 71-45 önde girdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında da üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, rakibini 30 sayı farkla 92-62 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 15'e, galibiyet serisini ise 5 maça çıkarttı.

İlk çeyrekte çift hanelere ulaşan Tiffany Hayes 27 sayı ile müsabakanın en skorer ismi olurken, DeWanna Bonner ise 22 sayı ve 11 ribaundluk istatistiğiyle dikkat çekti.


- Hatay
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92
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Bahar Çağlar Ökten, Mersin Yenişehir, Akalan, Edis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92 - Son Dakika
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